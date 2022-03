Finanças confirmam "grande afluência ao site do IVAucher"

Ministro das Finanças, João Leão. © TIAGO PETINGA/LUSA

Há contribuintes que não estão a conseguir registar-se no site do IVAucher para conseguirem beneficiar do desconto sobre os combustíveis. "Tem-se registado uma grande afluência ao site do IVAucher, pelo que o aumento de tráfego pode gerar constrangimentos no site", explica fonte oficial do Ministério das Finanças ao Dinheiro Vivo.

A mesma fonte acrescenta que, "de qualquer forma, o site está a funcionar e a receber registos. Quem não conseguir registar-se hoje, pode registar-se amanhã ou nos próximos dias e terá sempre direito ao reembolso de 20 euros em março".

Embora sem revelar números, a SaltPay, a empresa de pagamentos que gere a plataforma do IVAucher, também confirmou ao jornal ECO uma maior afluência ao site para inscrição no AUTOvoucher. Até dia 15 de fevereiro estavam inscritos neste programa mais de 1,5 milhões de contribuintes e tinham sido reembolsados quase 23 milhões de euros, segundo números dados à Lusa pelo Ministério das Finanças.

Na sexta-feira, em vésperas de um grande aumento do preço da gasolina e gasóleo, o ministro das Finanças anunciou um reforço do desconto sobre os combustíveis através do programa AUTOvoucher, de cinco para 20 euros neste mês, passando a abranger 200 litros de combustível.

Além das filas nas bombas de gasolina neste fim de semana para abastecer os depósitos antes do aumento, houve mais consumidores a aderir ao AUTOvoucher.

Para aceder ao programa AUTOvoucher o contribuinte tem de registar-se no site do IVAucher (www.ivaucher.pt), criado no ano passado para devolver o IVA das despesas em restauração, alojamento e cultura, setores fortemente atingidos pela pandemia de covid-19.

Já o programa AUTOvoucher entrou em vigor no dia 10 de novembro de 2021 e previa a atribuição de um reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais, ou seja, de cinco euros, pago com o primeiro abastecimento de combustível do mês.