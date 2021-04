Fisco alerta para mensagens falsas de reembolso do IRS

Repartição das Finanças Fisco IRS IRC impostos © Paulo Spranger

A Autoridade Tributária alertou esta segunda-feira para a existência de mensagens fraudulentas para reembolso de IRS, pedindo informação sobre cartões bancários.

"Se recebeu um email supostamente em nome da AT a solicitar dados dos seus cartões bancários para posterior reembolso, ignore", refere o fisco, acrescentando que se trata de uma mensagem fraudulenta e apelando a que os contribuintes a "eliminem de imediato".

O prazo para entrega do IRS começou no passado dia 1 de abril e prolonga-se até ao dia 30 de junho para todas as categorias de rendimento e é feito sempre através da internet.

Até agora, os contribuintes já entregaram quase um milhão de declarações. De acordo com os dados do portal das finanças, foram submetidas 905 119 declarações. Destas, 759 903 dizem respeito à primeira fase, ou seja, pessoas que em 2020 apenas obtiveram rendimentos de trabalho dependente e/ou de pensões. Enquadradas na segunda fase - contribuintes que auferiram outras tipologias de rendimento - foram entregues 145 216 declarações.

No ano passado foram entregues um total de quase seis milhões de declarações (5.925.100), 3.731.948 na primeira fase e 2.193.162 na segunda.

Nos últimos anos, o prazo médio do processamento do reembolso registou diminuições sucessivas, chegando aos 11 dias em 2019. No ano passado, com o início do processo de entrega do IRS a coincidir com o primeiro confinamento geral, os primeiros reembolsos apenas começaram a ser pagos em 21 de abril.

Para este ano, as Finanças apontam para uma diminuição do prazo, não se comprometendo com uma data.