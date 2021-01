Fisco dá mais um mês para comunicação de inventários

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

As empresas e contribuintes com contabilidade organizada têm mais um mês para comunicarem os inventários relativos a 2020, de acordo com um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

"Deve proceder-se a um ajuste pontual do calendário fiscal de 2021, pelo que determino, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, que a comunicação de inventários mantenha a estrutura da entrega em 2010 (relativa a 2019) para as comunicações relativas a 2020 a efetuar até 28 de fevereiro de 2021", refere o diploma de António Mendonça Mendes.

O calendário para comunicação de inventários à Autoridade Tributária terminava no final deste mês, dia 31.

O secretário de Estado lembra os "efeitos da pandemia covid-19 na atividade económica, em particular na dimensão das condições de cumprimento das obrigações fiscais por parte dos cidadãos e das empresas" e que, por isso, o "governo tem vindo, sucessivamente, a flexibilizar o calendário fiscal", para "facilitar o cumprimento voluntário de obrigações."

Mendonça Mendes recorda que no início de novembro do ano passado foi feito um ajustamento do calendário fiscal para 2021, em concreto para a estrutura do ficheiro para comunicação de inventários.

Já no início de dezembro, o secretário de Estado admitiu flexibilizar o calendário fiscal para este ano à semelhança do que aconteceu em 2020.

Nos inventários, deverão ser comunicadas as quantidades disponíveis em stock de cada artigo, ou seja, mercadorias, matérias-primas, subsidiárias e de consumo, produtos acabados e intermédios, subprodutos, desperdícios e refugos, e produtos e trabalhos em curso.