Fisco diz que já devolveu 816 milhões de euros no IRS, dá 900 euros de reembolso por declaração

O ministro das Finanças, Fernando Medina, durante o debate sobre o Programa de Estabilidade, na Assembleia da República, em Lisboa, 20 de abril de 2022. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Cerca de 905 mil declarações submetidas pelos contribuintes particulares relativas aos rendimentos de 2021, no âmbito do IRS, já foram processadas e liquidadas, tendo gerado 816 milhões de euros em reembolsos, revelou, esta quinta-feira, o gabinete do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Dá uma média de 901 euros de reembolso por declaração já apurada, segundo cálculos do Dinheiro Vivo.

Numa nota enviada aos jornais, a Autoridade Tributária (AT) informa que "no âmbito da campanha de IRS de 2022 relativa aos rendimentos auferidos em 2021, a AT reembolsou cerca de 816 milhões de euros até quarta-feira, dia 27 de abril"

A mesma fonte oficial refere que "até agora, foram entregues mais de 2,9 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes, sendo que 42% foram submetidas através do IRS Automático (preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas de forma automática às Finanças)".

As restantes 58% "foram submetidas de forma manual". Ainda segundo as Finanças, "foram já liquidadas mais de 1,3 milhões" das declarações entregues até à data.

"Destas, cerca de 905 mil correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total de 816 milhões de euros."

O mesmo comunicado diz que "foram também emitidas cerca de 136 mil notas de cobrança, num total de cerca de 60 milhões de euros, sendo as restantes nulas (não havendo lugar a reembolso ou nota de cobrança)".

"Os contribuintes podem entregar a sua declaração de rendimentos até ao dia 30 de junho", por via digital (eletrónica).

Quem pretender recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças deve fazer agendamento através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).