Fisco estende prazo para corrigir IRS de pensões

O Fisco vai estender o prazo para que os pensionistas que receberam pensões atrasadas num único ano possam submeter a declaração de substituição do IRS, avança o Negócios, na edição desta terça-feira.

O Fisco terá reconhecido que os pensionistas que receberam as pensões atrasadas num ano, suportando IRS em excesso, não estão a conseguir solucionar o problema devido à demora da Segurança Social na prestação de informação para as declarações de substituição.

Se anteriormente era determinado que as pessoas deveriam submeter a declaração num prazo de 30 dias, agora o Fisco determina que o prazo está dependente da disponibilização, por parte da Segurança Social, da informação necessária.

São afetadas por este novo prazo as pessoas que receberam atualizações de pensões com retroativos, num único ano, o que fazia com que os valores em causa somassem aos rendimentos do mesmo ano. Com um valor mais alto, resultante da junção das pensões e dos rendimentos habituais do ano, o valor do imposto a cobrar era também mais alto e havia, inclusive, casos de pensionistas que nem pagariam IRS, mas que se viam assim com uma fatura fiscal em mãos, conta o Negócios.