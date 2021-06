Fisco já ordenou devolução de 2,5 mil milhões em reembolsos

Entrevista com o ministro das financas TEIXEIRA DOS SANTOS paulo spranger © Paulo Spranger

A Autoridade Tributária (AT) já liquidou mais de 4,8 milhões de declarações de IRS, mas menos de metade deram origem a reembolso dos contribuintes, de acordo com os dados enviados ao Dinheiro Vivo pelo Ministério das Finanças, atualizados até à manhã desta terça-feira.

Desde o arranque do prazo, o fisco recebeu 5,4 milhões de declarações do Modelo 3 referentes aos rendimentos de 2020. Destas, liquidou 4.823.479, sendo que 2.344.595 deram origem a reembolso, correspondendo a 48,6%.

Até ao dia de ontem, o montante associado às devoluções ascendia a 2 510 milhões de euros. Neste montante incluem-se os reembolsos que já chegaram à conta bancária dos contribuintes, mas também os que já tiveram ordem de pagamento. De acordo com os dados, o reembolso médio é de 1070 euros.

Mas houve 18% de contribuintes que tiveram de pagar imposto, ou seja, durante o ano passado entregaram ao Estado menos do que o devido. O apuramento deu origem a uma nota de cobrança. Isso aconteceu a 869.898 contribuintes que, no total, já pagaram 1,2 mil milhões de euros aos cofres públicos.

Já um terço das declarações liquidadas (1,6 milhões) não deram origem a qualquer nota, ou seja, correspondiam ao valor do imposto final dos contribuintes.

Tal como já foi noticiado pelo Dinheiro Vivo, os contribuintes deverão receber este ano um reembolso mais magro, devido a dois fatores que se conjugam. Por um lado, o ajustamento das tabelas de retenção na fonte iniciado com o aumento dos escalões em 2018 e que aproxima a taxa mensal ao valor real do IRS, faz encolher o montante a devolver quando o fisco acerta contas.

Por outro lado, como também já noticiado pelo DV, houve menos despesas declaradas através do portal e-fatura. Os cálculos indicam que se verificou uma quebra superior a 5% nas faturas emitidas e comunicadas ao fisco, face a 2019, com quebras mais significativas nas despesas com educação (-45%), passes sociais (-38%) e restauração e alojamento (-26,2%).

Mais 2,3% de declarações

A entrega do IRS começou no dia 1 de abril e prolonga-se até ao dia 30 de junho, apesar de os dados enviados pelo Ministério das Finanças terem por referência o período entre 31 de março e o dia de ontem (a funcionalidade do IRS Automático fica disponível algumas horas antes do prazo oficial).

O DV pediu dados comparáveis a 2020, mas apenas estavam disponíveis até segunda-feira, dia 28. Face ao ano passado, já foram recebidas pela AT 5.435.154, o que representa um crescimento de 2,3%.

A Autoridade Tributária tem até 31 de julho de fazer a liquidação e até ao final de agosto para proceder ao reembolso.