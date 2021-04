Fisco já processou mais de 500 milhões de euros em reembolsos de IRS

Entrevista com o ministro das financas TEIXEIRA DOS SANTOS paulo spranger © Paulo Spranger

Praticamente um mês depois do início do prazo para entrega da declaração de IRS, o fisco já processou 509 milhões de euros em reembolsos, a mais de 631 mil contribuintes, indicam os dados das Finanças enviados ao Dinheiro Vivo. Em 56% dos casos, as liquidações deram origem a devolução de imposto.

Mas nem todas as famílias vão ter direito a receber imposto que pagaram a mais. De acordo com a informação da Autoridade Tributária (AT), foram também emitidas 118 638 notas de liquidação, que correspondem a 50 milhões de euros que os contribuintes terão de entregar ao fisco. Há ainda 383 234 declarações com liquidação nula, ou seja, nestes casos não pagam nem recebem.

Até esta quinta-feira, dia 29, mais de 3,1 milhões de famílias já tinham submetido a declaração de IRS, sendo que a esmagadora maioria (61%) foi feita sem recurso ao IRS automático. Neste bolo estão as declarações entregues através da aplicação das finanças (2869) e por upload (10 733).

Já o IRS automático foi utilizado por 39% dos contribuintes que já entregaram a declaração referente aos rendimentos de 2020, correspondendo a 1,2 milhões de declarações.

Desde o dia 1 de abril que já chegaram à AT 3 159 524 declarações de IRS e foram liquidadas 1 133 599, ou seja, 36% já foram validadas e processadas pelos serviços centrais do fisco.

Tal como já foi noticiado pelo Dinheiro Vivo, os contribuintes deverão receber este ano um reembolso mais magro, devido ao ajustamento das tabelas de retenção na fonte iniciado com o aumento dos escalões em 2018, mas também porque houve menos despesas declaradas através do portal e-fatura.

O prazo para entrega das declarações de IRS termina no dia 30 de junho. A Autoridade Tributária tem até 31 de julho de fazer a liquidação e até ao final de agosto para proceder ao reembolso.