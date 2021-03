Fisco tem cinco dias para ceder dados de validação ao Apoiar Rendas

Porto, 3/ 12 / 2020 - Armazéns Marques Soares nos Clérigos, Porto. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

A Autoridade Tributária (AT) tem cinco dias para ceder à Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C) os dados necessários para a validação dos apoios às rendas comerciais. Caso não o faça, é dado seguimento ao pedido.

"A AT dispõe do prazo de cinco dias para prestar a informação solicitada pela Agência, I. P., findo o qual se considera que os requisitos estão preenchidos", lê-se na lei que foi publicada esta sexta-feira em Diário da República.

Esta norma não constava da proposta inicial do governo e foi uma alteração introduzida pelo CDS-PP durante a fase de discussão na especialidade, que também incluiu a possibilidade de o fisco poder verificar os vários elementos dos contratos que constam da base de dados da AT.

Durante a fase de discussão da proposta de lei, também o PCP conseguiu introduzir alterações, em concreto a inclusão no regime de apoio "todos os contratos de arrendamento, incluindo os contratos anteriores à existência de obrigação de comunicação à AT".

De acordo com a nova lei, a AD&C pode ainda proceder à consulta no sistema e-fatura, da AT, sobres faturas apresentadas pelo candidato a apoio para efeitos de verificação do pagamento das rendas.

"A informação a prestar pela AT à Agência, I. P., apenas pode referir se determinado candidato cumpre ou não os requisitos estabelecidos para a concessão dos apoios, incluindo o valor da renda, não podendo a AT fornecer quaisquer outros elementos", lê-se na lei.

O apoio ao pagamento das rendas comerciais está em vigor no primeiro semestre deste ano e é suportado por apoios europeus a fundo perdido, para as micro, pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia e para empresas com 250 trabalhadores, ou mais, e um volume de negócios anual até 50 milhões de euros.

A partir deste sábado, a Autoridade Tributária já pode ceder os dados que dão acesso ao apoio às empresas.