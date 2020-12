Governo admite flexibilizar o calendário de pagamento de impostos também em 2021

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, acompanhado por António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais © Rodrigo Antunes / Lusa

No próximo ano, o Governo admite flexibilizar o pagamento de impostos, ajustando o calendário à evolução da pandemia e do impacto na tesouraria das empresas.

"Utilizaremos a administração fiscal naquilo que é a possibilidade de flexibilização das obrigações declarativas e de pagamento para colocá-las ao serviço das empresas e da economia", adiantou o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na Deloitte Tax Summit.

"Temos a consciência que a preservação do tecido produtivo e da capacidade produtiva do país é vital, crítica mesmo, para conseguirmos uma recuperação mais forte", acrescentou o governante, adiantando que o objetivo é ajustar o calendário "à necessidade que as empresas têm de manter a sua tesouraria e a sua capacidade de funcionamento".

No início da pandemia, o Governo avançou com medidas para fasear pagamentos do IVA e, segundo o Ministério das Finanças, foram diferidos 1.200 milhões de euros em planos prestacionais ou de três ou seis meses sem juros e que terminaram em novembro.

Este regime extraordinário de diferimento de obrigações fiscais foi novamente aprovado pelo Governo no final de novembro, dirigindo-se às micro, pequenas e médias empresas e determina que o IVA tem ser pago até dia 30 ou em três ou seis prestações mensais, sem juros.

No segundo trimestre deste ano, 67 mil empresas tinham aderido a este regime de fracionamento do IVA.