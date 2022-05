"Há desagravamento de impostos para empresas feito de maneira seletiva"

António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 08 Maio, 2022 • 12:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

António Mendonça Mendes defende que tem existido um desagravamento fiscal para as empresas. Em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais afirma que "no IRC nós temos tido uma política de desagravamento seletivo do imposto", e dá como exemplo o fim do Pagamento Especial por Conta no Orçamento do Estado para 2022, embora admitindo que só valesse, nesta altura, 10 milhões de euros nas contas do Estado.

"Fizemos esse percurso relativamente ao pagamento especial por conta, mas também, por exemplo, quando retirámos a coleta mínima no IRC simplificado. E a seletividade também se vê no apoio às pequenas e médias empresas com o alargamento do limite da taxa especial de IRC", diz Mendonça Mendes. O governante fala ainda "o apoio à investigação e desenvolvimento" e sublinha que no seu conjunto as medidas representa, "várias centenas de milhões de euros. Sim, há um desagravamento dos impostos para as empresas feito de maneira seletiva", defende.

Sobre a possibilidade de acabarem as tributações autónomas, Mendonça Mendes diz que "eu não tenho a certeza que a solução ideal seja terminar com as tributações autónomas. Eu admito é que no regime das tributações autónomas deve ser visto se há determinadas realidades que podem ou não ser retiradas do âmbito das tributações autónomas, o que é diferente".

Sobre esta matéria considera que "uma reflexão mais profunda acho que deve ser remetida para outra sede que não a do Orçamento do Estado".