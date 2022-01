IMI baixa em 39 câmaras municipais

© Orlando Almeida/Global Imagens

Em Portugal, 180 câmaras municipais, das 308 existentes no País, decidiram aplicar neste ano de 2022 a taxa mínima de 0,3% do IMI, de acordo com a edição desta quarta-feira, 5 de janeiro, do Jornal de Negócios.

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) é um imposto municipal e que entrar nos cofres das câmaras municipais. É também da competência das autarquias decidir a taxa que aplicam todos os anos dentro dos limites previstos na lei e que vão de entre os 0,3% e os 0,45%.

De acordo com o jornal, neste ano apenas 20 câmaras decidiram aplicar taxas acima dos 0,4% e, destas, nove têm taxa máxima, ou seja, 0,45%. Por outro lado, há 39 câmaras que optaram por baixar a sua taxa de IMI face ao ano anterior, segundo a mesma fonte.