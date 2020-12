Impostos digitais: "A covid é uma razão para a falha (nas negociações) mas não é a única"

Pascal Saint-Amans, via Flickr. © OCDE

Numa intervenção na Web Summit dedicada ao tema da reforma de impostos a nível global, Pascal Saint-Amans, director do Centro de Tax Policy e Administration da OCDE, reconheceu que "as regras criadas pelos países" para taxar empresas, nomeadamente na área do digital, estão atualmente desatualizadas.

A discussão não é nova: há já algum tempo que a OCDE e mais de cem países tentam chegar a um acordo para uma reforma dos impostos a nível global, que inclua também o tema dos impostos digitais.

"Temos de resolver isto mas para tal é preciso um acordo alargado", disse Pascal Saint-Amans.

Se a administração dos Estados Unidos tem contestado o tema dos impostos digitais, algo poderá mudar com a passagem de testemunho de Trump para Joe Biden. O representante da OCDE explica que estão neste momento a "olhar para os EUA para reiniciar a discussão dos trabalhos".

A discussão sobre uma reforma dos impostos foi posta em pausa este ano - e a 'culpa' não diz respeito unicamenta à pandemia global. "A covid é uma razão para a falha (nas negociações) mas não é a única", sublinha.

Na Web Summit Saint-Amans explica que o objetivo continua a ser o de chegar a bom porto nas negociações em 2021.