IRS automático abrangeu 32,2% das declarações entregues no ano passado

O IRS automático arrancou em 2016 e tem estado a incluir cada vez mais contribuintes. De acordo com dados do Ministério das Finanças, as declarações de IRS entregues no ano passado (referentes aos rendimentos de 2020) somaram 5 763 388 e, destas, 32,25%, ou seja, 1 858 580 foram pré-preenchidas pelo fisco e depois validadas e enviadas pelos contribruintes.

Nem todos os contribuintes, no entanto, podem entregar a declaração através de IRS automático. Apenas os que auferem rendimentos de trabalho dependente (categoria A, mas que não usufruam de benefícios fiscais, com execcão de planos de poupança-reforma), rendimentos de pensões (categoria H, mas que não recebam pensões de alimentos) e alguns trabalhadores independentes (categoria B).

O período para confirmação da declaração automática do IRS por parte dos contribuintes abrangidos pelo IRS automático começa amanhã, dia 01 de abril, e decorre até 30 de junho.

Na nota divulgada esta quinta-feira, o Ministério das Finanças alerta: "os contribuintes abrangidos pelo IRS automático que durante o respetivo prazo de entrega não confirmem a declaração automática de IRS nem entreguem a declaração nos termos gerais, verão, no final desse prazo, a declaração automática provisória tornar-se definitiva e ser considerada como a declaração entregue para todos os efeitos legais".

Entre as novidades do IRS para este ano, está o alargamento da dedução à coleta de despesas com ginásios ou outras atividades semelhantes. Pela primeira vez, os contribuintes poderão deduzir o IVA dos ginásios até um máximo de 250 euros, por agregado familiar.