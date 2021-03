IRS. Já é possível consultar as deduções à coleta deste ano. Tem até dia 31 de março para reclamar

Repartição das Finanças © Paulo Spranger

Já estão disponíveis para consulta no Portal das Finanças o total da despesas relativas a 2020, que serão usadas para fins de dedução à coleta do IRS.

Assim que abrir o Portal das Finanças, é possível ver a indicação sobre este ponto ligado ao IRS. A mesma mensagem alerta que, até dia 31 de março, é possível apresentar reclamações sobre as despesas gerais e familiares e ainda sobre as despesas com direito à dedução do IVA pela exigência de fatura.

Os valores que estão disponíveis para consulta referem-se às despesas que foram comunicadas à Autoridade Tributária e nas quais o contribuinte consta como titular. É possível verificar qual o montante das despesas em cada categoria - despesas gerais familiares, saúde, educação e formação, encargos com imóveis, etc - e a respetiva dedução contabilizada.

É recomendado que cada contribuinte consulte a respetiva página no Portal das Finanças e verifique a informação disponibilizada. Há ainda a ter em conta que os pais deverão também verificar as deduções referentes aos filhos, fazendo a consulta das despesas no registo associado a cada um no Portal das Finanças.

Se encontrar algum valor que não está de acordo com as contas feitas, tem até dia 31 de março para reclamar dos valores das deduções.

Recorde-se de que tem também até dia 31 de março para comunicar a que entidade pretende consignar o IRS, IVA ou ambos. A entrega do IRS decorre de 1 de abril a 30 de junho de 2021.