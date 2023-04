IVA zero sem impacto nos preços dos restaurantes. © Igor Martins / Global Imagens

"O impacto do IVA zero é nulo na restauração e similares", uma vez que a isenção "só se aplica na transmissão de bens não transformados e não na prestação de serviços de alimentação e bebidas", esclareceram esta sexta-feira às redações a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC).

Significa que os preços das refeições consumidas nos restaurantes, bares, hotéis ou nas praças de alimentação dos shoppings não vão diminuir.

A medida, criada pelo governo para mitigar a inflação, entrou em vigor na passada terça-feira, dia 18, e estará no terreno pelo menos até 31 de outubro. Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, já admitiu prolongar o IVA zero se a inflação não descer.

Mas a isenção não terá efeito na restauração e similares. De acordo com o diploma, que legisla a medida, "a taxa de IVA zero só se aplica aos produtos alimentares que nela constam, e exclusivamente para operações de importação ou transmissão dos respetivos bens", lê-se no comunicado enviado esta sexta-feira às redações pela AHRESP e a OCC. "Ou seja, na atividade normal da restauração e similares, como fornecimento de refeições prontas a comer e prestação de serviços de alimentação e bebidas, o diploma não se aplica", segundo a mesma nota.

Situações em que os produtos são vendidos sem IVA

No entanto, os produtos não transformados, como pão ou fruta, para consumo fora do estabelecimento têm de ser vendidos sem IVA, desde que os restaurantes tenham já adquirido esse bem sem a aplicação do imposto ou no caso de terem sido produzidos pelos próprios.

"No caso específico da venda de bens alimentares não transformados para consumo fora do estabelecimento (take-away, entrega ao domicílio ou drive thru), que não sejam refeições prontas a comer, os restaurantes e similares têm de aplicar a taxa de IVA de 0% aos mesmos, de acordo com as seguintes situações: se já adquiriam esse produto com a taxa de IVA zero e o vão vender sem qualquer transformação (não sendo refeições prontas a comer), e apenas e só no caso de venda para consumo fora do estabelecimento; se produzem um bem incluído na lista do IVA zero (como é o caso do pão, sem adição de qualquer outro ingrediente), e apenas e só no caso de venda para consumo fora do estabelecimento", explicam a AHRESP e a OCC.

"Nos casos em que as empresas ainda tenham produtos em stock que adquiriram ao seu fornecedor com sujeição a IVA, esses produtos são vendidos ao consumidor final sem IVA", acrescenta a AHRESP e a OCC.