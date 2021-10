João Leão descarta deixar cair adicional ao ISP para gasolina e gasóleo

O ministro das Finanças, João Leão, fala sobre a proposta governamental de Orçamento do Estado para 2022, durante conferência de imprensa no Ministério das Finanças © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Governo inscreveu na proposta do Orçamento do Estado para 2022 a manutenção do adicional à taxa do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) para a gasolina e gasóleo, apesar dos recentes aumentos dos preços dos combustíveis. Questionado esta terça-feira, o ministro das Finanças, João Leão, descartou deixar cair esta taxa de imposto.

"O adicional do ISP é algo que vigora desde 2014 - que foi aprovado ainda pelo anterior Governo [PSD/CDS-PP] - e é uma receita que está consignada ao Fundo Florestal Permanente no sentido de ajudar as florestas e a sua resiliência", afirmou Leão na conferência de apresentação do OE2022, quando questionado sobre a possibilidade de acabar com esta taxa numa altura em que os combustíveis atingem valores muito elevados.

"Em 2022, mantém-se em vigor o adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, no montante de 0,007 euros por litro para a gasolina e no montante de 0,0035 euros por litro para o gasóleo rodoviário e para o gasóleo colorido e marcado", lê-se na proposta do OE2022.

O Executivo espera arrecadar mais 98 milhões com esta taxa, em 2022, sendo que parte da receita, até 30 milhões de euros, será consignada ao Fundo Florestal Permanente.

O adicional do ISP para gasolina e gasóleo é cobrado aos consumidores sempre que vão abastecer um veículo, sendo que o imposto será mantido em 2022.

Já o ministro da Economia, Pedro SIza Vieira, ainda antes da proposta do OE2022 ser conhecida, tinha rejeitado uma descida de impostos sobre os combustíveis.

O que o Governo fez, recentemente, foi propor uma lei que lhe permite intervir nas margens de comercialização dos combustíveis, procurando limitá-las em situações em que o aumento dos preços não seja justificado. A medida foi aprovada no Parlamento, na generalidade, com votos contra do Chega, CDS-PP e IL e abstenção do PSD. O diploma baixou à especialidade, onde, apesar dos alertas de agentes do mercado, foi aprovada.

Esta foi a resposta do Governo perante os aumentos dos combustíveis, sem tocar na carga fiscal.