OCDE sugere taxar heranças para pagar custos da crise

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) sugere que os países avaliem a tributação de heranças como forma de aumentarem a base da receita fiscal, diminuírem as desigualdades na distribuição da riqueza e até pagar os custos da crise pandémica nos próximos anos.

"A crise da covid-19 colocará os países sob maior pressão para aumentarem as receitas e lidarem com as desigualdades, que foram agravadas desde o início da pandemia", lê-se no relatório Tributação das heranças nos países da OCDE revelado esta terça-feira. Para os técnicos da organização sedeada em paris, "a tributação sobre as heranças tem o potencial de desempenhar um papel particularmente importante no contexto atual", em que a desigualdade na distribuição da riqueza é alta e aumentou em alguns países nas últimas décadas.

O estudo não faz uma avaliação isolada dos países, mas antecipa um aumento das desigualdades entre as famílias nos países desenvolvidos tanto em valor (o preço dos ativos continua a aumentar) como no número devido à chamada geração baby boomers (que atualmente tem entre 65 e 75 anos de idade).

O relatório "conclui que os impostos sobre as heranças podem aumentar a receita e o património líquido e com custos administrativos mais baixos do que outras alternativas", acrescentando que "de uma perspetiva patrimonial, um imposto sobre heranças, especialmente para níveis relativamente elevados de transferência de riqueza, pode ser uma ferramenta importante para aumentar a igualdade de oportunidades e reduzir a concentração de riqueza", indica o documento.

Os argumentos para apoiar esta solução passam pela referida eficiência na arrecadação de receita, mas também noutros incentivos ao "encorajar os herdeiros a trabalharem e pouparem mais." Mas também "existem vantagens administrativas na tributação sobre heranças em relação a outros tipos de impostos sobre as fortunas, especialmente os que são cobrados anualmente", refere a OCDE.

O caso português

Portugal apenas tributa as heranças em Imposto de Selo, mas unicamente para os herdeiros que não os legitimatários, ou seja, o cônjuge ou unido de facto (desde 2009), os filhos, os netos, os pais e os avós. Mas mesmo estando isentos, os herdeiros têm de comunicar às Finanças os valores recebidos. Quanto aos restantes (como irmãos, primos, sobrinhos ou outros) têm de pagar uma taxa de 10% de Imposto de Selo (IS).

Por esta razão, Portugal surge como um dos 20 países da OCDE, entre os 37 analisados, cuja receita fiscal resultante de heranças é nula. "Vinte países arrecadam menos de 0,25% na tributação total dos impostos sobre herança, propriedades e doações, e a receita é zero em oito países (Austrália, Estónia, Israel, México, Nova Zelândia, Portugal, República Eslovaca e Suécia)", refere o relatório da OCDE.

Portugal está também entre os 13 países da OCDE em que o cônjuge está totalmente isento de imposto ao lado da Dinamarca, França, Hungria, Irlanda, Japão, Lituânia, Luxemburgo, Polónia, Eslovénia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Já no caso dos filhos, Portugal surge entre o pequeno grupo de apenas seis Estados com isenção total de imposto, de que fazem parte a Hungria, a Lituânia, a Polónia, a Eslovénia e a Suíça (cantão de Zurique). Na Bélgica, no Chile, na Grécia, Itália e Espanha, beneficiam do mais elevado limite de isenção de impostos nestes países.