Paris e Berlim concordam com proposta de imposto sobre lucros corporativos

Imagem de arquivo de uma conferência de imprensa conjunta entre Emmanuel Macron (em videoconferência) com Angela Merkel

A França e a Alemanha apoiam a proposta dos Estados Unidos sobre a instauração de um imposto mínimo global sobre lucros corporativos de 21%, disseram os ministros das Finanças dos dois países.

"Se este fosse o resultado de negociações estaríamos de acordo", disse o ministro das Finanças francês, Bruno Le maire, ao jornal alemão Die zeit.

O homólogo alemão, Olafaf Scholz, disse ao mesmo jornal que "pessoalmente não tem nada contra" a proposta norte-americana.

As propostas foram inicialmente noticiadas pelo jornal Financial Times no princípio de abril.

Os Estados Unidos enviaram o plano a 135 países que estão a negociar na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) um quadro de tributação global e que inclui um imposto mínimo sobre as empresas, igual em todos os países.

Washington propõe um imposto de 21% sobre o lucro global dos lucros corporativos, acima das atuais propostas situadas nos 12,5%.