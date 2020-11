PCP diz que Governo está a "avaliar em detalhe" algumas das suas propostas para a saúde

O deputado do PCP João Oliveira intervém esta tarde num debate parlamentar na Assembleia da República em Lisboa, 30 de abril de 2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA © MIGUEL A. LOPES/LUSA

O PCP garantiu esta quarta-feira que o Governo está a analisar algumas das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), em concreto na área da saúde.

"Já tivemos o feedback da parte do Governo de que está a avaliar algumas das propostas que já apresentámos, nomeadamente na área da saúde", revelou o líder parlamentar comunista, João Oliveira, numa conferência de imprensa para apresentação de mais 32 propostas de alteração ao OE2021 para as áreas da economia e fiscalidade.

"Estão a merecer uma avaliação mais em detalhe da parte do Governo e esperamos ainda semana ter alguma informação mais desenvolvida sobre essa consideração", indicou o deputado do PCP.

Nos próximos dias, o partido espera reunir-se com o Executivo para perceber em que sentido está a ser feita essa avaliação. "Nós contamos ainda esta semana ter algum encontro com o Governo que nos permita ter uma noção mais desenvolvida da apreciação que está a fazer e de alguma consideração que já tenha feito de algumas das propostas que apresentámos", esclareceu João Oliveira.

Votação final ainda em aberto

Questionado sobre qual seria o mínimo de propostas que poderia garantir a viabilização por parte do PCP, o líder parlamentar comunista recusou avançar um número concreto. "Nunca utilizámos elementos dessa natureza para definir o nosso posicionamento no OE. Não é à quantidade das propostas aprovadas que se decide do posicionamento e sentido de voto no OE", frisou João Oliveira.

O deputado garantiu ainda que o sentido de voto não está decidido e vai depender do que acontecer na fase da discussão na especialidade.

"O nosso sentido de voto na votação final global dependerá da consideração e da correspondência entre o Orçamento e aquilo que ele contem face às necessidades de resposta aos problemas nacionais", assegurando que "não será neste orçamento ou em nenhum outro que o nosso sentido de voto dependerá de algum estado de alma ou de alguma relação mais ou menos profícua que fazemos com o Governo", afirmou.

O PCP absteve-se na votação na generalidade atirando para a fase da especialidade a discussão de propostas de alteração que poderiam manter o sentido de voto no final do processo orçamental a 26 de novembro.

Mais 32 propostas

O partido apresentou esta quarta-feira mais 32 propostas de alteração ao OE2021. Assim, a bancada comunista soma já 154 iniciativas entregues na Assembleia da República.

O conjunto incidiu sobre matérias económicas e fiscais, nomeadamente o englobamento obrigatório para todos os rendimentos a partir de 100 mil euros em sede de IRS; a eliminação dos benefícios fiscais a atividades especulativas; a taxação das transferências para paraísos fiscais de grupos económicos portugueses, dando o exemplo da Jerónimo Martins; a criação de um escalão intermédio na derrama estadual com uma taxa de 9% para os lucros entre 20 e 30 milhões de euros e ainda o resgate das parcerias público-privadas.

O PCP promete apresentar ainda mais propostas de alteração até ao prazo limite de sexta-feira, dia 13 de novembro.