Pequenos impostos, taxas e contribuições subiram 17%

Dinheiro Vivo 22 Maio, 2023 • 09:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As receitas fiscais com taxas, contribuições e licenças, bem como de alguns dos impostos especiais sobre o consumo de menor dimensão, como o álcool e o tabaco, cresceram 17% em 2022 para mais de 4,4 mil milhões de euros. São mais 639 milhões de euros do que no ano anterior.

Os cálculos são do Jornal de Negócios e excluem os principais impostos, como IRC, IRS e IVA a ISP, IUC e ISV, bem como IMI ou IMT, mas também imposto de selo, impostos sobre o capital, o jogo e monopólios de apostas e o ISP, sobre os produtos petrolíferos, que é uma das receitas fiscais do Estado.

Recorde-se que, no total, a a receita fiscal cresceu, o ano passado, esta aumentou 16,8%, ou seja, mais 8,9 mil milhões de euros para um total de 62,4 mil milhões.

Da lista de pequenas contribuições, cerca de oitenta segundo o Negócios, com receita anual regular, incluindo impostos sobre a poluição, licenças pagas pelas empresas e pelas famílias ou contribuições especiais aplicadas a atividades económicas específicas, assim como taxas para álcool, refrigerantes ou tabaco, só 16 itens tiveram diminuição de receita em 2022.

A queda mais expressiva foi de 16% na Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, que caiu para 110 milhões, menos 20,5 milhões de euros do que em 2021. Destaque, ainda, para a quebra de 8,3% na receita da taxa municipal turística para 14,3 milhões de euros, um milhão a menos do que no ano anterior.

Já a maior subida deu-se nas licenças de emissões de dióxido de carbono, que renderam ao Estado 514 milhões de euros, um aumento de 258 milhões. Já o imposto sobre o tabaco gerou mais 123,1 milhões de euros, num total de quase 1,6 mil milhões.