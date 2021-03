Portal das finanças com problemas de acesso a alguns serviços

Repartição das Finanças Fisco IRS IRC impostos © Paulo Spranger

O portal das finanças tem alguns serviços tributários com problemas de acesso, mas a Autoridade Tributária garante que está a fazer tudo para repor a normalidade.

A AT reconheceu que há constrangimentos no acesso através de uma mensagem publicada esta terça-feira na conta oficial na rede social Twitter.

Temos registado alguns constrangimentos no acesso aos nossos serviços disponibilizados no #PortaldasFinanças.

A AT está a envidar todos os esforços possíveis para a resolução e estabilização do sistema. - AT - Autoridade Tributária e Aduaneira (@AUT_TRIB_ADUA) March 9, 2021

Os problemas apenas estão a sentir-se no acesso a alguns serviços, como para consultar o pagamento do imposto único de circulação (IUC), aparecendo esta mensagem.