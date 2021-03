Preencher apoios covid no IRS ainda gera dúvidas

Repartição das Finanças Fisco IRS IRC impostos © Paulo Spranger

Em vésperas de se iniciar a entrega das declarações do IRS, as dúvidas sobre a forma como são considerados os apoios aos trabalhadores independentes e aos sócios-gerentes subsistem. Se da parte em que as ajudas substituem os rendimentos, para quem esteve em lay-off, por exemplo, não há incertezas, para os restantes para ainda subsistem algumas.

A Autoridade Tributária (AT) publicou um conjunto de perguntas frequentes e as respetivas respostas sobre estes apoios, que não são considerados prestações sociais e, por isso, estão sujeitos ao pagamento de IRS. A AT explica que, por exemplo no apoio excecional à família, uma vez que "substitui o pagamento da normal retribuição por impedimento temporário, que não integra o conceito de apoios sociais atribuídos pela segurança social", está sujeito ao imposto.

O mesmo acontece para um trabalhador independente que está a beneficiar do apoio extraordinário à redução da atividade. "Este apoio está sujeito a IRS porque não é prestado no âmbito das prestações sociais do regime da Segurança Social,", lê-se nas respostas do fisco. Mas, entre fiscalistas não é matéria totalmente esclarecida.

A fiscalista Ana Duarte, da PwC, tem dúvidas sobre esta matéria, uma vez que falta o recibo, antecipando "um quebra-cabeças" na hora de declarar estes rendimentos. A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, refere, por seu lado, que a solução passa pela Segurança Social enviar informação à AT. Caso contrário não há forma de fazer prova de que estes rendimentos foram recebidos.

Mas também para os sócios-gerentes, há questões para esclarecer. Ana Duarte aponta as dúvidas "sobre a forma de cálculo dos apoios", ou como enquadrar as ajudas, considerando ou não os subsídios à exploração, "antevendo que não será tributado". No caso dos membros dos órgãos estatutários, a bastonária da OCC faz uma proposta mais radical. "Como não temos enquadramento legal é melhor não declarar o montante dos apoios", sugere.