PSD quer isentar de imposto despesa com o teletrabalho

© Lusa

O PSD entende que as despesas com o teletrabalho são da responsabilidade das empresas, mas quer que esses valores sejam considerados um custo para os empregadores e que fiquem isentos de IRS para o trabalhador.

"O PSD propõe que os valores que o empregador tenha que suportar para custear as despesas inerentes ao teletrabalho são, para efeitos fiscais, consideradas como custo para as empresas e não constituem rendimentos para o trabalhador", lê-se na exposição de motivos do projeto de lei que já deu entrada na Assembleia da República.

No entanto, os sociais-democratas atiram para a negociação coletiva ou acordo individual a definição dos termos em que as despesas são pagas. "As despesas acrescidas relativas ao teletrabalho, serão pagas conforme estabelecido no contrato de trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podendo ser definidos critérios e montantes a pagar, designadamente através de um valor certo pecuniário, a entregar ao trabalhador em regime de teletrabalho", refere o articulado da iniciativa que se junta aos projetos de lei do Bloco de Esquerda, PCP, Verdes, PS e PAN.

Por outro lado, o PSD pretende que fique definido no contrato a quem pertence "o serviço de internet e de comunicações necessárias à prestação do trabalho" e se tal não acontecer, "presume-se que pertence ao trabalhador", refere o diploma.

Cumprir horário de descanso

O projeto de lei do PSD deixa de fora a definição do conceito de direito a desligar ou a desconectar. "O empregador deve respeitar a privacidade do trabalhador, o horário de trabalho e os tempos de descanso e de repouso da família deste, bem como proporcionar-lhe boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico", refere o projeto de lei.

Quanto a visitas ao local do teletrabalho, o texto do PSD refere que "sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho, só deve ter por objeto o controlo da atividade laboral, bem como dos instrumentos de trabalho e apenas pode ser efetuada na presença do trabalhador" e durante o horário de trabalho, não havendo pré-aviso por parte da entidade empregadora.

Os sociais-democratas clarificam também o conceito de acidentes de trabalho, "introduzindo a flexibilização do conceito de local de prestação de trabalho de forma a prevenir eventuais entropias decorrentes da rigidez que atualmente vigora e que podem culminar em sérios prejuízos para os direitos de trabalhadores e entidades patronais", sendo que também estas questões deverão passar pela negociação coletiva.