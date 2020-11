PSD recua e propõe suspensão do pagamento por conta apenas para o primeiro trimestre de 2021

Afonso Oliveira, deputado do PSD. © MÁRIO CRUZ/LUSA

O PSD recuou na proposta de suspender em 2021 o pagamento por conta de IRC e a medida vai vigorar apenas para a faturação no primeiro trimestre de 2021.

A indicação foi avançada esta terça-feira pelo deputado do PSD, Afonso Oliveira na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2021.

"Vamos propor uma alteração que tenha efeitos apenas no primeiro trimestre de 2021 para as empresas com quebra de atividade económica de 25% face ao período homólogo de 2019. Portanto, há aqui uma alteração tem a ver com a necessidade de continuar a apoiar as empresas e compreender as necessidades do Estado", indicou o parlamentar.

