Recebeu uma mensagem para reembolso do Fisco? É falso

Repartição das Finanças Fisco IRS IRC impostos © Paulo Spranger

A Autoridade Tributária está a alertar os contribuintes para mensagens fraudulentas enviadas por telemóvel e e-mail com a indicação de direito a reembolso do imposto.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens no telemóvel nas quais é pedido que se carregue em links que são fornecidos", começa por indicar uma nota do Fisco publicada no Portal das Finanças.

O Fisco dá três exemplos das mensagens que estão a chegar aos contribuintes, havendo um caso em que o valor do reembolso ultrapassa os mil euros.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos", refere a AT, afirmando que "em caso algum deverá efetuar essa operação".

Só neste mês de novembro, é a segunda vez que o Fisco emite alertas sobre mensagens fraudulentas.

A AT recomenda a "leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças."