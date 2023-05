Salário líquido vai subir a partir de julho. Saiba quanto

O simulador da Deco Proteste mostra como as novas tabelas de IRS se irão traduzir num vencimento superior a partir do segundo semestre. © Direitos Reservados

Com o novo modelo de tabelas de IRS, que segue uma lógica de taxas marginais, a entrar em vigor a 1 de julho, os trabalhadores por conta de outrem vão sentir um alívio na retenção mensal, o que se irá traduzir num salário líquido superior face ao que auferem. A Deco Proteste publicou, esta terça-feira, um simulador gratuito que permite saber quanto vai receber a partir do segundo semestre comparativamente com o vencimento de maio e junho.

Recorde-se que, recentemente, o governo procedeu a um novo reajuste nas tabelas, que se irão aplicar naqueles dois meses, de forma a acomodar o aumento salarial adicional de 1% na Função Pública.

A ferramenta da Deco Proteste calcula não só os descontos, em sede de IRS, como também as contribuições para a Segurança Social, de 11%, assim como o subsídio de refeição que, até 9,6 euros por dia, está isento de imposto, caso seja pago em cartão.

Para saber qual o valor final do salário líquido, precisa de introduzir os seguintes dados:

- Localização (Portugal Continental, Região Autónoma dos Açores ou Região Autónoma da Madeira);

- Contexto matrimonial (solteiro, casado ou número de titulares);

- Número de dependentes;

- Valor (€) do salário base mensal;

- Taxa (11%) de Segurança Social;

- Valor (€) de rendimento extraordinário como trabalho suplementar ou subsídio de férias ou de Natal, desde que pagos por inteiro (não se aplica a duodécimos);

- Outros rendimentos (€) sujeitos a IRS e Segurança Social como subsídios de transporte, subsídios de turno, isenção do horário de trabalho, diuturnidades ou prémios regulares;

- Outros rendimentos (€) sujeitos só a IRS como dias de férias não gozadas, prémios não regulares, subsídios para compensação de encargos com creches, estabelecimentos de ensino ou lares;

- Outros rendimentos (€) isentos como contribuições para fundos de pensões ou vales infância, sendo que, neste campo, não deve inserir o valor do subsídio de refeição que está numa categoria autónoma;

- Subsídio de alimentação: deve escolher o tipo de pagamento (cartão de refeição ou dinheiro), indicando o montante diário e o número de dias trabalhados (por norma, 22, a não ser que tenha gozado férias ou folgas).

Depois de clicar em calcular, o simulador mostra o salário líquido de junho comparativamente com o de julho, revelando a parcela que foi descontada para o IRS e a destinada para contribuições sociais.

Na maioria dos casos, o salário líquido vai subir. Por exemplo, um trabalhador por conta de outrem solteiro e sem filhos com um ordenado bruto mensal de 1500 euros e subsídio de refeição diário de 9,6 euros pago em cartão, recebe, em termos líquidos 1288,2 euros: 258 euros foram retidos na fonte e 165 euros transferidos para a Segurança Social.

Em julho, o mesmo vencimento vai subir, em termos líquidos, 22 euros para 1310,2 euros mensais, por via da diminuição dos descontos, em sede de IRS, que baixam para 236 euros.

"É expectável, na maioria dos casos, um vencimento líquido superior no segundo semestre", revela ao Dinheiro Vivo a porta-voz da Deco Proteste, Soraia Leite.

"As novas tabelas dão, assim, uma folga mensal, no imediato, contudo não se trata de um alívio fiscal", alerta a responsável, esclarecendo que, como a retenção é menor, significa que, no próximo ano, aquando da entrega da declaração de IRS, "os trabalhadores podem receber um reembolso inferior ou até serem chamados a pagar imposto".