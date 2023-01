Sorteio Fatura da Sorte está suspenso temporariamente

© Direitos Reservados

A Autoridade Tributária anunciou esta sexta-feira que o sorteio Fatura da Sorte "encontra-se temporariamente suspenso, aguardando o necessário preenchimento dos requisitos legais relacionados com o respetivo procedimento", lê-se numa nota publicada no site do Fisco. O último sorteio realizou-se a 29 de dezembro de 2022 e entregou 35 mil euros em certificados do tesouro a um contribuinte de Coimbra.

O cancelamento temporário do concurso dever-se-á à falta de publicação da portaria que autoriza a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a assumir os encargos orçamentais decorrentes do Fatura da Sorte. Todos os anos, desde 2014, quando foi criado o programa, é necessário publicar em Diário da República a portaria que permite ao Fisco atribuir prémios no âmbito do sorteio.

O Dinheiro Vivo pediu esclarecimentos ao Ministério das Finanças sobre os motivos da suspensão e sobre uma eventual mudança dos prémios que, até ao ano passado, assumiam a forma de certificados do tesouro, mas ainda não obteve resposta.

A AT estará a ponderar se mantém como prémio os certificados do tesouro, como adiantou o Dinheiro Vivo. No ano passado, foi noticiado que o Fisco estava a estudar o lançamento de novos prémios para a Fatura da Sorte. Em cima da mesa, estará a possibilidade de oferecer carros elétricos ou vouchers de desconto para usar em restaurantes, hotéis e eventos culturais. Na altura, o Dinheiro Vivo questionou as Finanças sobre uma possível alteração dos prémios, mas não obteve resposta.

O sorteio, criado em 2014 pelo governo PSD/CDS de Pedro Passos Coelho para incentivar os contribuintes a pedir fatura com NIF quando efetuam compras de forma a ajudar a combater a evasão fiscal, já distribuiu 23 milhões de euros em prémios.

De início eram sorteados carros de alto valor mas, em 2016, o governo socialista de António Costa decidiu mudar o prémio que passou a distribuir certificados do tesouro Poupança Mais.

Já foram sorteados 105 carros em sorteios regulares (Audi A4, de cerca de 35 mil euros) e 12 em sorteios extraordinários (Audi A6, de cerca de 50 mil euros), no valor total de 4 275 milhões de euros.

Os certificados do tesouro foram sorteados 394 vezes (353 em sorteios regulares de 35 mil euros e 42 sorteios extraordinários no valor de 50 mil euros) e, no total, distribuíram 18 695 milhões de euros.

Os prémios não reclamados foram novamente sorteados como segundos prémios, em simultâneo com os sorteios extraordinários seguintes, os quais se realizam duas vezes por ano, no final de cada semestre.

Todas as faturas com NIF, e que entraram no sistema da AT, são elegíveis para os concursos semanais e extraordinários. O programa é conhecido por Fatura da Sorte, mas o que vai a sorteio são cupões. O Fisco converte as notas fiscais em cupões, ou seja, o contribuinte recebe um número de registo por cada dez euros de faturas. Os sorteios são transmitidos na televisão, mas os vencedores são também notificados por email ou carta registada.