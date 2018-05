Incêndios: Sistema de alerta por SMS em vigor no dia 1 de junho

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que o sistema de alerta por mensagem de telemóvel em caso de emergência ou catástrofe irá entrar em funcionamento no dia 1 de junho.

“No próximo dia 1 de junho entrará em vigor o sistema de alerta em que as operadoras enviarão um SMS preventivo de alerta”, anunciou o primeiro-ministro, em resposta a uma pergunta do deputado único do PAN, André Silva, no debate quinzenal.

O deputado tinha lembrado a aprovação dessa medida, no âmbito de um pacote legislativo para a reforma da floresta, considerando que será “fundamental para prevenir tragédias como as que aconteceram nas estradas nacionais junto a Pedrógão Grande”.

André Silva questionou ainda António Costa sobre a obrigação de os municípios apresentarem o respetivo plano de defesa da floresta contra incêndios publicado, dando o exemplo do caso de Pedrógão Grande.

“É inadmissível que concelhos que viveram as tragédias do último ano não tenham ainda um Plano ou Plano atualizado”, considerou André Silva.

Na resposta, o primeiro-ministro disse apenas que “se há algum município que incumpre a lei, deve cumprir a lei”.