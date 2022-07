Incumprimento no total dos empréstimos atinge mínimo histórico de 1,1%

Fachada do Banco de Portugal © Angelo Lucas /Global Imagens

Em junho de 2022, 1,1% do stock total de empréstimos dos bancos aos particulares estava em incumprimento, o que corresponde a um novo mínimo histórico, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. "Para esta diminuição contribuiu, maioritariamente, a redução do rácio de incumprimento dos empréstimos ao consumo e outros fins, de 4,3% em maio para 3,5% em junho, justificada, essencialmente, por empréstimos abatidos ao ativo dos bancos", lê-se na nota do banco central. O rácio de empréstimos vencidos no crédito à habitação, em junho, foi de 0,4%.

Em junho de 2017 o rácio estava em 4,7%, com o crédito ao consumo vencido a atingir 12,8% e o incumprimento no crédito à habitação a chegar aos 2,2%.

O crédito concedido pelos bancos continuou a crescer no mês de junho deste ano. Para particulares aumentou 4,8% em relação ao mesmo mês de 2021, para 99,2 mil milhões de euros. O crédito ao consumo subiu 5,5% para 20,3 mil milhões de euros.

Os empréstimos às empresas aumentaram em junho 2,9% para 77,3 mil milhões de euros, "interrompendo um período de quatro meses de desaceleração", sublinha o Banco de Portugal, acrescentando que "este movimento é justificado, em grande medida, pelos empréstimos concedidos às micro e médias empresas e pelos setores das indústrias transformadoras, comércio e atividades imobiliárias".

Os depósitos das famílias nos bancos foram igualmente reforçados, tendo crescido em junho 6,8% para um total de 180,4 mil milhões de euros. As empresas tinham em depósitos 63,7 mil milhões de euros, sendo que em junho o aumento homólogo foi de 11,7%.