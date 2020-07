Indicador de confiança dos consumidores europeus estabiliza em julho

O indicador de confiança dos consumidores europeus permaneceu “globalmente estável” na zona euro em julho, após ter caído a pique em abril devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a Comissão Europeia.

De acordo com as estimativas provisórias da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, o indicador de confiança dos consumidores estabilizou em julho na zona euro, descendo apenas 0,3 pontos percentuais, e manteve-se inalterado no conjunto da União Europeia (UE).

Estes dados comparam com os de abril passado, quando este indicador caiu 11,1 pontos percentuais na zona euro e 11,6 pontos percentuais no conjunto da UE.

Ainda assim, segundo este departamento da Comissão Europeia, o indicador de confiança dos consumidores registado em julho permanece “muito abaixo das suas médias de longo prazo”, tanto ao nível da zona euro (-11,1 percentuais) como da UE (-10,5 percentuais).

Esta é uma estimativa rápida divulgada todos os meses pela Comissão Europeia, que tem por base questionários feitos aos consumidores europeus, analisando assim o consumo privado final.