Indicador de confiança dos consumidores europeus mantém-se estável em agosto

O indicador de confiança dos consumidores europeus manteve-se “globalmente estável” em agosto, com subidas marginais tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia (UE), segundo estimativas da Comissão Europeia.

De acordo com os dados publicados pela Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, a confiança dos consumidores subiu 0,3 pontos no espaço da moeda única e 0,1 no conjunto da UE face a julho.

No entanto, o indicador ainda não recuperou da queda abrupta verificada em abril, devido à crise provocada pela pandemia da covid-19, notando a DG Ecofin que o indicador, atualmente nos -14,7 pontos na zona euro e nos -15,5 pontos na UE, está “muito aquém” da média de longo prazo, respetivamente de -11,1 e -10,5 pontos.

Esta é uma estimativa rápida divulgada todos os meses pela Comissão Europeia, que tem por base questionários feitos aos consumidores europeus, analisando assim o consumo privado final.