Indicadores da reabilitação urbana voltam a abrandar em abril

O nível de atividade da reabilitação urbana diminuiu 1,7% em abril, face ao mesmo mês de 2022, e o índice relativo à carteira de encomendas recuou 2,8%, segundo um inquérito da associação setorial AICCOPN hoje divulgado.

"No mês de abril, tendo em consideração a informação obtida no inquérito mensal enviado pela AICCOPN [Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas] aos empresários do setor que atuam no mercado da reabilitação urbana, observa-se uma variação homóloga negativa nos índices qualitativos que avaliam a evolução deste importante segmento de atividade", avança a associação em comunicado.

Segundo detalha, "no índice que mede a evolução do sentimento dos empresários quanto ao nível de atividade regista-se uma redução de 1,7% e, no índice relativo à carteira de encomendas, uma contração de 2,8%, ambos em termos homólogos".

Já a produção contratada, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, fixou-se em 8,5 meses em abril, estabilizando face ao mês anterior.