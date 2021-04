Indicadores económicos em terreno positivo pela primeira vez desde o início da pandemia

Consumidores regressam às ruas depois da reabertura de lojas na terceira fase do desconfinamento. © Amin Chaar/Global Imagens

Alguns indicadores económicos apontam para uma recuperação da atividade em março deste ano, comparando com o mesmo período do ano passado, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em Portugal, a informação disponível para março revela taxas de variação homólogas positivas, após taxas negativas desde o início da pandemia", indica o INE na Síntese Económica de Conjuntura revelada esta terça-feira. "Em março, o indicador de clima económico aumentou, contrariando a redução observada em fevereiro. Esta evolução ocorreu num contexto de abrandamento dos efeitos sobre a saúde pública da pandemia de covid-19", detalha.

No entanto, este comportamento positivo está em boa parte relacionado com a queda muito acentuada de todos os indicadores no início da pandemia na primavera de 2020. "Esta evolução deve-se em grande medida a um efeito base, visto que, pela primeira vez, decorrido um ano, a comparação incide sobre um mês já fortemente afetado pela pandemia (março de 2020)", esclarece o INE.

A sustentar esta análise estão indicadores como o montante de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático na rede multibanco com um crescimento homólogo de 6,2% (-17,0% em março de 2020 e -25,7% em fevereiro de 2021).

"O indicador de atividade económica, que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que refletem a evolução da economia, registou um acentuado agravamento em janeiro e fevereiro, recuando para o valor mais negativo desde junho de 2020", aponta o INE.

"Por sua vez, o indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas, também intensificou em fevereiro a redução observada no mês anterior, recuando para um nível próximo do verificado em julho de 2020. Em março, o indicador de clima económico aumentou, contrariando a redução observada em fevereiro", refere o gabinete de estatística.

Consumidores mais confiantes. Empresas também

De acordo com os dados do INE, no mês de março, os consumidores também apresentam maior confiança, a um nível que já não era visto desde abril do ano passado.

"Num contexto de abrandamento da pandemia covid-19, o indicador de confiança dos consumidores aumentou significativamente em março, após ter diminuído no mês anterior, situando-se no nível mais elevado desde abril de 2020", sublinha o gabinete de estatística. As famílias mostram-se mais otimistas em "relação à evolução futura da situação económica do país, bem como das expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes e da situação financeira do agregado familiar e das opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar."

Também as empresas estão mais confiantes, com especial destaque que os serviços, onde se inclui o alojamento e a restauração, atividades fortemente afetadas pela pandemia.

"O indicador de confiança dos serviços aumentou significativamente em março, após ter diminuído no mês precedente. O comportamento do indicador resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à evolução da procura, apreciações sobre a evolução da carteira de encomendas e apreciações sobre a atividade da empresa, expressivamente no primeiro caso", refere o INE.

Desagregando por seções, no terceiro mês do ano, "os indicadores de confiança aumentaram em seis das oito seções dos serviços, destacando-se as secções de atividades de transporte e armazenagem e de alojamento, restauração e similares", detalha o Instituto de Estatística.

Também o comércio está mais otimista para os meses que se seguem depois do início do desconfinamento. "O indicador de confiança do comércio aumentou em março, após as diminuições registadas entre novembro e fevereiro. Esta evolução resultou do acentuado contributo positivo das perspetivas de atividade da empresa nos próximos três meses, tendo as opiniões sobre o volume de vendas e as apreciações sobre o volume de stocks contribuído negativamente", aponta o INE.

O indicador de confiança dos consumidores aumentou significativamente em março, contrariando a diminuição registada no mês anterior e situando-se no nível mais elevado desde abril de 2020.