Índice de atividade na indústria da Zona Euro volta a melhorar apesar de receios

O índice de gestores de encomendas das indústrias da Zona Euro registou pelo segundo mês consecutivo melhorias, ainda que se mantenha em terreno negativo.

O índice PMI IHS Markit das indústrias transformadoras do grupo da moeda única, um indicador da atividade e expetativas do sector, terminou fevereiro nos 49,2 pontos, numa melhoria face à estimativa rápida inicial de 49,1 pontos e também relativamente à última leitura, de janeiro, que ficou nos 47,9 pontos.

Trata-se do segundo mês consecutivo com alívio do indicador, embora as condições das indústrias das principais economias europeias se mantenham negativas.

Em termos sectoriais, o índice piorou entre os fabricantes de maquinaria e matérias para transformação, registando-se melhorias ligeiras entre os produtores de bens de consumo, apontam os dados de hoje.

Alemanha (48), Itália (48,7) e França (49,8) têm as leituras mais negativas em fevereiro. Entre as indústrias da Grécia, Países Baixos, Irlanda, Espanha e Áustria o índice percorre terreno positivo.

Os dados reportam-se a um mês em que as indústrias deram conta de crescentes dificuldades no abastecimento de matérias para transformação devido, sobretudo, à paragem da economia chinesa com a epidemia de novo coronavírus, Covid-19, primeiro detetado na cidade de Wuhan no final de dezembro.

Ainda assim, os fabricantes continuaram a usar os stocks existentes para apoiar a produção. Os inventários de armazéns registam a maior queda em três anos e meio, avança a IHS Markit.

Nos próximo meses, porém, antecipam-se tempos piores. “A preocupação é que os atrasos nos fornecimentos relacionados com o coronavírus ameacem restringir a produção nos próximos meses, prolongando o declínio que já se estende por mais de um ano. As cadeias de abastecimento estão a prolongar-se numa medida não vista desde 2018 e os inventários estão a ser gastos num ritmo raramente observado na última década enquanto as empresas se debatem para produzirem o suficiente para satisfazer as encomendas”, referiu Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit, responsável pela compilação do índice.