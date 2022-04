Índice de confiança económica do ISEG volta a descer em março

Confiança na evolução da economia portuguesa voltou a descer © Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Abril, 2022 • 15:40

O índice de confiança do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) relativo à evolução da economia no curto prazo voltou a descer em março, para 36,7.

"Em março de 2022, e mais de um mês depois da invasão da Ucrânia, o índice de confiança do ISEG, relativo à evolução da atividade económica portuguesa no curto prazo, assumiu o valor de 36,7, o que representa uma nova descida pronunciada do nível de confiança face ao mês anterior em que o valor do índice foi de 37,6", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira pela instituição universitária.

De acordo com o ISEG, a variação percentual do índice foi de 21,1%, em termos homólogos, devido a um efeito base originado pela queda pronunciada do índice até ao início de 2021 em consequência da crise sanitária provocada pelo vírus covid-19.

O índice pode variar entre 0 (confiança mínima) e 100 (confiança máxima) e é atribuído por um painel de dezoito professores do ISEG com base em informação quantitativa e qualitativa previamente recolhida e que inclui os apuramentos de um inquérito realizado mensalmente a todos os docentes do ISEG.

A instituição refere que se manteve "estável o consenso dos membros do painel sobre a evolução da economia portuguesa".

O valor do índice é obtido por média simples dos valores entre 0 e 100 atribuídos respetivamente por cada um dos membros do painel, sendo usado o coeficiente de variação dos valores individuais como indicador de consenso.