Indústria da carne antecipa aumento de preços entre 15 a 20 % nos próximos meses

Estimativa, para este ano, de prejuízos no setor da suinicultura é de 100 milhões de euros © Sérgio Freitas/Global Imagens

O preço da carne poderá subir entre 15 a 20% até fevereiro do próximo ano. A previsão - e o alerta - é da Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes (APIC), que adianta que a instabilidade do mercado e, em especial o preço dos cereais, estão a conduzir a uma diminuição do número de animais para consumo. "As próximas semanas serão determinantes para percebermos qual vai ser a reação do mercado à falta de animais e ao facto de estarem muito leves", diz ao DN/Dinheiro Vivo a diretora executiva da associação, Graça Mariano.

As razões que impactam nesta subida de preços são sobejamente conhecidas - aumento do preço das matérias-primas, dos aditivos, dos materiais de embalagem, do transporte e da eletricidade e gás, o que leva os produtores a reduzir a criação animal por não ser rentável - mas agora acrescenta-se a valorização do dólar, que está a levar a China a voltar a comprar carne na Europa, expõe Graça Mariano.

No mesmo sentido, e agora que o turismo abrandou e o custo de vida aumentou de forma significativa, a expectativa da APIC é que "haja um decréscimo acentuado do consumo, a rondar os 10% a 15%, o que reflete as enormes dificuldades que o setor irá atravessar no curto prazo". Presentemente, a diminuição do cabaz de compras já é notória, com os consumidores a optarem por adquirir produtos mais económicos. "Existe uma queda de 1% do consumo de produtos à base de carne", afirma Graça Mariano, citando os dados da Nielsen (empresa de análise de dados de consumo), acumulados até agosto.

Sem especificar, em termos de valor, o impacto que a crise terá no setor, a diretora executiva da APIC garante que "ao nível de rentabilidade, o que podemos afirmar com toda a certeza é que as empresas estão neste momento com margens residuais".

Risco de falências

O que leva ao risco de falência das empresas, adverte, por seu turno, o secretário-geral da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), João Bastos.

Só na área da suinicultura a estimativa é que, no final deste ano, o prejuízo ronde os 100 milhões de euros. Embora a federação não registe, para já, uma quebra de consumo (de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, nos primeiros sete meses deste ano foram consumidas cerca de 262 toneladas de carne de porco, contra as 253 do mesmo período em 2021), o secretário-geral da FPAS frisa que a diminuição da procura é global e generalizada.

Quanto a aumentos de preços, João Bastos diz que, neste momento, a previsão é que a carne de porco tenha atingido o seu valor máximo anual. E, embora a oferta e a procura deste alimento estejam equilibradas, a oscilação dos custos de produção, como a alimentação animal e os serviços energéticos continuam a ser uma incógnita. "A produção e a indústria têm suportado grande parte do aumento dos custos de produção, não repercutindo no consumidor os incomportáveis aumentos de bens como o gás, que aumentou 500%, ou a alimentação animal que aumentou 80%", sublinha, lembrando que, no caso da suinicultura, "40% das matérias-primas utilizadas na alimentação animal em Portugal têm origem na Ucrânia".

João Bastos lembrou o recurso à reserva de crises, que resultou num apoio direto, por parte do ministério da Agricultura aos suinicultores, de um montante total de 5,5 milhões de euros. "Uma medida importante, mas, como facilmente se percebe face aos prejuízos acumulados no setor, claramente insuficiente para salvar milhares de empresas, a maioria familiares, em risco de falência", alerta

Um aviso que a Associação dos Criadores de Bovinos da Raça Alentejana (ACBRA) também faz. "A produção não consegue refletir nos preços de venda da carne as subidas sofridas nos fatores de produção, baixando assim a rentabilidade das explorações", afirma Luís Miguel Bagulho, o presidente da associação. E, embora no que à carne de bovino alentejana diz respeito, a ACBRA não tenha registado, até agora, quebras significativas no seu consumo, Luís Bagulho não deixa de ressalvar: "Com os aumentos expectáveis de energia, cereais e adubos é possível que esta situação se venha a alterar, agravando ainda mais os preços da carne ao consumidor". O que poderá levar o consumidor a mudar os seus hábitos alimentares e substituir a carne de bovino "por outras mais baratas".

Embora seja de opinião contrária, relativamente à mudança dos hábitos alimentares por parte dos portugueses, Marianela Lourenço, da Federação Nacional das Associações dos Comerciantes de Carnes (FNACC), tende a concordar com os impactos da crise no setor. "Iremos sentir progressivamente falhas no mercado, à medida que a produção for reduzindo", alerta, estimando que o setor tenha prejuízos na ordem dos 20%, devido à inflação, e aos preços das rações, energia e combustíveis.

A diretora executiva da APIC reforça a afirmação da representante da FNACC. "O custo de produção não consegue ser refletido no custo do produto final, face à crise do mercado e à necessidade das grandes superfícies serem cada vez mais competitivas e fazerem uma pressão enorme aos fornecedores de carne", refere Graça Mariano, que avisa também para a possibilidade das empresas mais pequenas poderem abrir falência. "A procura de produtos mais baratos e, consequentemente, de menor qualidade, leva à desvalorização da cadeia alimentar e dos setores primário e secundário", considera.