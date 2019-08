Indústria muda mais de fornecedor, elétricas querem cativar clientes domésticos

Em maio de 2019, 1,3% do total dos consumidores do mercado livre de eletricidade (5,2 milhões) decidiram mudar de comercializador. Nas contas da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), neste mês foram 39.050 os clientes que cessaram contrato com um fornecedor de energia elétrica e aderiram a outro, tendo a intensidade com que se efetuou a mudança representado, igualmente, 1,3% do consumo global do mercado continental português (432,9 GWh num total de 4 140 GWh).

“O segmento mais ativo na mudança de comercializador, tanto em número de clientes como em consumo, foi o dos clientes industriais”, salientou a ERSE, acrescentando: “Em termos de movimentos ocorridos em maio, é notória a importância do segmento dos clientes domésticos na captação efetuada pelos comercializadores no mercado livre. Nas mudanças, em termos de consumo, o segmento dos clientes industriais apresenta uma relevância importante, seguidos pelo dos pequenos negócios”.

De acordo com o boletim relativo ao mês de maio, a ERSE dá conta que o mercado livre de eletricidade atingiu um total acumulado de quase 5,2 milhões de clientes em maio de 2019, com um crescimento líquido de cerca de 14,2 mil clientes face a abril, o que representa um crescimento de aproximadamente 2,6% face ao mês homólogo do ano passado.

Permanecem ainda no mercado regulado cerca de 1,09 milhões de consumidores, dos mais de seis milhões no total. “Quanto à intensidade de mudança de fornecedor de energia, o número de clientes que deixa a carteira do comercializador de último recurso (CUR) para a de um comercializador em mercado, continua a ser inferior (cerca de 16%) ao número de consumidores que troca de comercializador já em regime de mercado, consolidando a tendência crescente de mudanças de comercializador no quadro do mercado livre”, refere o regulador em comunicado.

Já em termos de consumo registou-se uma redução de 84 GWh face a abril de 2019, atingindo 43 026 GWh no mercado livre, o que representa um decréscimo de 0,2% face ao mês anterior e um aumento de 1,0% face ao homólogo. O consumo no mercado livre representava em maio cerca de 94% do consumo total registado em Portugal continental.

A ERSE sublinha também que a quase totalidade dos grandes consumidores já se encontra no mercado livre. No caso dos domésticos representava em maio cerca de 86% do consumo total do segmento, face aos cerca de 85% registados no mês homólogo.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (80%) e em consumo (41%). Face a abril, a sua quota de mercado diminuiu 0,2 pontos percentuais tanto em número de clientes como em termos de consumo, situação que já vem a ocorrer desde maio de 2018.

Já a Endesa manteve em maio a liderança no segmento de clientes industriais (28%), com um aumento de quota de 0,6 pontos percentuais. Por seu turno, a Iberdrola (32,6%) permanece a liderar o segmento dos grandes consumidores, mantendo a sua quota de mercado face a abril de 2019.