INE confirma crescimento de 2,6% no PIB no primeiro trimestre

A economia portuguesa expandiu-se no primeiro trimestre em 2,6%, avança nesta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística, confirmando os dados preliminares do final de abril.

O crescimento do PIB em volume foi de 11,9% face ao primeiro trimestre de 2021, período marcado por fortes restrições à atividade devido à pandemia, confirma também a publicação de hoje.

Os 2,6% de crescimento trimestral, em termos reais, comparam com 1,7% no trimestre anterior. Segundo o INE, "a aceleração em cadeia do PIB foi determinada pelo contributo mais positivo da procura interna, refletindo a aceleração do consumo privado, devido sobretudo ao crescimento da despesa em diversas atividades de serviços, após o levantamento da generalidade das restrições à atividade económica impostas no contexto da pandemia COVID-19".

O contributo da procura interna para a variação em cadeia observada foi de 2,2 pontos percentuais, comparando com dados do trimestre final de 2021 nos quais a procura interna contribuía para 1,3 pontos percentuais de uma subida de 1,7%.

Já a procura externa líquida pesou quatro décimas nos 2,6% de crescimento do PIB do arranque deste ano.

Face ao último trimestre do ano passado, o consumo das famílias cresceu 2,1%, com uma subida na despesa com bens duradouros de 6,4% e um aumento dos gastos com bens não duradouros e serviços de 1,7%. Dentre estes últimos, os dados do INE mostram uma descida de 1,3% no volume de despesa com bens alimentares.

Já no investimento, a formação bruta de capital fixo aumentou 3,3%, com os maiores aumentos de gastos a serem dirigidos para equipamento de transporte (mais 22,6%) e para a construção (3,9%).

No que toca à procura externa, o INE dá nota de um crescimento trimestral de 1,7% nas exportações de bens e serviços, bastante abaixo dos 9,1% de crescimento do trimestre anterior. As importações totais registaram uma variação de 0,7% (7,7% no último trimestre de 2021).