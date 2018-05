INE confirma hoje crescimento económico do 1.º trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) deve confirmar hoje que a economia portuguesa desacelerou no primeiro trimestre deste ano, por ter crescido 2,1% em termos homólogos e 0,4% face ao trimestre anterior.

O INE divulga hoje o destaque das Contas Nacionais Trimestrais relativas ao primeiro trimestre deste ano, depois de ter revelado, na estimativa rápida de 15 de maio, que a economia portuguesa cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano face ao último trimestre de 2017 e avançou 2,1% em termos homólogos.

A confirmarem-se estes números, isto significa que a economia abrandou neste primeiro trimestre, não só face aos últimos três meses de 2017, quando o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 0,7% em cadeia, mas também em termos homólogos, uma vez que entre janeiro e março do ano passado aumentou 2,4%.

De acordo com a estimativa rápida das contas nacionais no primeiro trimestre, em termos homólogos, a “procura externa líquida registou um contributo mais negativo, em resultado da desaceleração mais acentuada das exportações de bens e serviços do que a registada nas importações de bens e serviços”.

Além disso, o contributo positivo da procura interna “estabilizou no primeiro trimestre, verificando-se uma ligeira desaceleração do consumo privado, enquanto o investimento apresentou um crescimento ligeiramente mais acentuado, determinado pelo comportamento da variação de existências, refletindo o efeito base do contributo negativo verificado no primeiro trimestre de 2017”, explica o INE.

Comparativamente com o quarto trimestre de 2017, “o contributo da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no trimestre anterior, observando-se um aumento das importações de bens e serviços superior ao das exportações de bens e serviços”.

Já a procura interna teve um contributo positivo para o PIB, que aumentou no primeiro trimestre, “em resultado da aceleração da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e do consumo privado”.

A estimativa rápida para o crescimento do PIB no primeiro trimestre ficou abaixo da média de estimativas de analistas e grupos económicos recolhidas pela agência Lusa.

O Governo prevê um crescimento económico de 2,3% este ano, em desaceleração face à expansão do PIB em 2017 (de 2,7%). Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco de Portugal apresentam a mesma estimativa.