INE confirma inflação de 9,9% em novembro

Está confirmada a descida de 0,2 pontos percentuais da inflação. O Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou, esta quarta-feira, o seu Índice de Preços no Consumidor de novembro, onde declara que a "variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi 9,9% em novembro de 2022", corroborando assim os dados avançados na estimativa ráipida do final do mês passado.

De acordo com o INE, a taxa de inflação subjacente (onde se exclui produtos alimentares não transformados e energéticos) teve uma variação de 7,2, contrapondo com os 7,1% registados em outubro. O valor mais alto registado desde dezembro de 1993.

A variação mensal do IPC foi 0,3% (1,2% em outubro e 0,4% em novembro de 2021). A variação média dos últimos doze meses foi 7,3% (6,7% no mês anterior), refere o instituto.

O INE explica que a variação dos produtos energéticos diminuiu para 24,7% (27,6% no mês precedente), e que o índice dos produtos alimentares não transformados teve uma variação de 18,4% (valor inferior em 0,5% registado em outubro). Um contraste com a aceleração registada nos produtos alimentares transformados, com uma variação de 16,8% (14,1% em outubro).

Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) teve uma variação o homóloga de 10,2%, menos 0,4% que em outubro, mas superior em 0,2 pontos percentuais aos indicadores do Eurostat para a zona Euro.

"Excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, o IHPC em Portugal atingiu uma variação homóloga de 8,1% em novembro (8,0% em outubro), superior à taxa correspondente para a área do Euro (estimada em 6,6%), mantendo o perfil ascendente verificado nos últimos meses", afirma o Instituto Nacional de Estatística.

Quanto à taxa de variação mensal do IHPC, foi nula, sendo que em outubro registou 1,1% e no período homólogo (novembro do ano passado) variou 0,3%. Nos últimos 12 meses teve uma variação média de de 7,5% (6,9% no mês precedente).