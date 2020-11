INE confirma. Preços das portagens ficam congelados em 2021

Pórtico de Angeja, na A25, uma das ex-SCUT. © Arquivo/Global Imagens

O preço das portagens em 2021 vai manter-se igual a este ano, uma vez que o valor da inflação que serve de referência à atualização foi negativo em outubro.

Para o cálculo da atualização das portagens é utilizado o índice de preços ao consumidor (IPC), excluindo a habitação, registado no mês de outubro do ano anterior. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor foi de -0,15% o que impede mexidas nos preços.

No final de outubro, na estimativa rápida, o INE já tinha apontado para uma inflação, excluindo habitação, de -0,18%. O valor foi agora revisto em baixa, mas manteve-se em terreno negativo, ou seja, confirma-se o congelamento do valor das portagens em 2021.

As concessionárias das autoestradas têm de informar o Governo da proposta para atualização das portagens até ao dia 15 de novembro do ano anterior. A inflação negativa impede aumentos, mas também não são permitidas descidas.

Para o próximo ano, há descidas, mas através de descontos aprovados pelo Governo para as ex-SCUT do interior.

A medida abrange os passageiros particulares frequentes e os veículos de transporte de passageiros que vão ter descontos na passagem pelas portagens das antigas SCUT a partir de 01 de janeiro, em que os detentores de veículos de classe 1 e classe 2 que sejam passageiros frequentes das antigas vias sem custos para o utilizador (SCUT) apenas pagarão portagens nos sete primeiros dias de utilização num mês, que podem ser seguidos ou interpolados, tendo descontos de 25% nas passagens seguintes.

As vias incluídas nesta medida são a A22 (a Via do Infante, no Algarve), a A23 - Autoestrada da Beira Interior (quer a concessão da IP, quer a concessão da Beira Interior), a A24 - Autoestrada do Interior Norte, a A25 - Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, a A28 - Autoestrada do Norte Litoral, a A4 (na subconcessão Transmontana e na concessão no troço do Túnel do Marão), a A13 e a A13-1 (conhecidas como subconcessões do Pinhal Interior).