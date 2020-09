INE confirma: rendas ficam congeladas em 2021

É o fim de um ciclo de cinco anos de subidas nas rendas. No próximo ano, o valor vai manter-se congelado uma vez que a inflação que serve para atualizar os valores ficou em terreno negativo (-0,03%) em agosto o que impede mexidas por parte dos senhorios.

O valor que serve de referência às atualizações que os senhorios podem fazer é o índice de preços no consumidor, excluindo os preços da habitação publicado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). “O coeficiente de atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento é o resultante da totalidade da variação do índice de preços no consumidor, sem habitação, correspondente aos últimos 12 meses e para os quais existam valores disponíveis à data de 31 de agosto, apurado pelo Instituto Nacional de Estatística”, lê-se no Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU) ainda em vigor.

O aviso com o valor do coeficiente tem de ser publicado em Diário da República até ao dia 30 de outubro de cada ano, data a partir da qual os senhorios comunicam aos inquilinos o valor do aumento das rendas.

A taxa agora divulgada pelo INE confirma o valor avançado na estimativa rápida do final de agosto. O coeficiente de atualização das rendas aplica-se tanto às habitacionais como às comerciais ou industriais. De fora desta atualização ficam os contratos de arrendamento habitacionais realizados antes de 1990 e os não habitacionais anteriores a 1995, que não foram abrangidos pelo NRAU.

Inflação com variação nula

O INE confirmou também o valor da inflação para o mês de agosto que registou uma variação nula. “A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi nula em agosto de 2020, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 31 de agosto”, indica o gabinete de estatística.

Os produtos alimentares frescos mantêm a tendência ainda de subida. “O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 4,2% em agosto (4,8% em julho), enquanto o índice referente aos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de -4,9% (-5,3% no mês anterior)”, detalha o INE.

