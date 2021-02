INE. Contração da economia no 4.º trimestre foi pior do que se pensava: PIB cai mais de 6%

Primeiro-ministro, António Costa © EPA/MIGUEL A. LOPES

A contração da economia portuguesa no quarto trimestre do ano passado foi pior do que o estimado inicialmente. O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta sexta-feira uma revisão em baixa da variação do produto interno bruto (PIB). Este caiu 6,1% comparativamente ao quarto trimestre de 2019 e não 5,9% como anunciado na estimativa rápida do início deste mês.

A economia portuguesa também se mostrou mais fraca face ao terceiro trimestre, tendo ganho apenas 0,2% em volume, metade do que foi inicialmente calculado. Em termos anuais, a contração do PIB em 2020 mantêm-se igual: -7,6%, em termos reais ou em volume (descontando a inflação, o efeito dos preços).