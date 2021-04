INE destaca contributo crescente dos hospitais privados na saúde

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Dinheiro Vivo 06 Abril, 2021 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os dados estatísticos oficiais sobre o setor da saúde que o Instituto Nacional de Estatística (INE) acaba de publicar para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que se comemora amanhã, revelam um significativo aumento, em diversos indicadores, do contributo dos hospitais privados para a saúde dos portugueses. O INE regista o crescimento do número de camas de internamento dos hospitais privados nas duas últimas décadas (mais 3 mil camas em 2019 que em 1999), o que deu um contributo essencial para assegurar a resposta hospitalar do país, de acordo com o gráfico abaixo:

Para Oscar Gaspar, presidente da APHP, estes dados do INE "reforçam a evidência da participação dos hospitais privados no sistema português de saúde, ao mesmo tempo que nos dão mais responsabilidade para o futuro". "Os portugueses podem contar com o investimento e a disponibilidade dos hospitais privados, nomeadamente para esta fase de recuperação assistencial necessária para fazer face aos efeitos da covid", diz o responsável da hospitalização privada.

O INE conclui que há uma tendência de expansão de hospitais privados nos últimos anos, estando a funcinar em 2019 um total de 127 hospitais privados, mais oito do que em 2018 e mais 25 do que em 2010. "A predominância numérica dos hospitais privados iniciou-se no ano 2016 e abrange o Continente e as Regiões Autónomas".

O INE regista ainda que foi nos hospitais privados que a atividade mais cresceu entre 1999 e 2019, "verificando-se um reforço do peso relativo do setor privado ao nível das consultas médicas (de 15,6% para 37,3%), das cirurgias (de 22,4% para 29,8%), dos internamentos (de 15,3% para 24,1%) e dos atendimentos em serviço de urgência (de 4,2% para 17,3%)".