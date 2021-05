Desemprego na pandemia atingiu sobretudo os trabalhadores com salários mais baixos

Centro de Emprego e Formação Profissional (IEFP) © LEONARDO NEGRAO

Os trabalhadores com os salários mais baixos foram os mais afetados pela destruição de empregos gerada pela pandemia e pelas medidas adotadas em Portugal em 2020.

Este é um dos indicadores destacados num relatório do Instituto Nacional de Estatística, divulgado esta sexta-feira, e que faz um balanço do impacto da pandemia e das medidas adotadas em Portugal na gestão da crise na saúde em 2020.

O número médio de trabalhadores "reduziu-se no primeiro ano da pandemia, tanto nas empresas que recorreram ao lay-off como nas que não recorreram, mas foi maior no primeiro grupo", com a redução a atingir os 1,7% face a 1,1%.

Segundo o INE, registou-se em 2020 uma subida homóloga da remuneração média por trabalhador de 3,2%, de 982 euros para 1 014 euros, "refletindo sobretudo a destruição de empregos com remunerações mais baixas".

"Estes resultados correspondem ao total da economia e respeitam a cerca de 4,1 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações", adianta o relatório 'Um ano de pandemia : uma breve síntese - 2020 / 2021".

"Este resultado, indica que a redução do emprego atingiu sobretudo aqueles com mais baixas remunerações, determinando uma alteração da estrutura salarial na economia", refere.

"Apesar das várias medidas adotadas para combater o desemprego durante o primeiro ano da pandemia, verificou-se um aumento de 6,7% na população desempregada, entre março de 2020 e fevereiro de 2021", salienta. Em agosto de 2020, "408 mil pessoas encontravam-se desempregadas, mês que apresentou o número mais elevado".

Em termos médios, "a população empregada dos 16 aos 74 anos de idade diminuiu 2,1% no primeiro ano da pandemia, não obstante as medidas de política pública de forte impacto como o lay-off simplificado", com o valor mais baixo da população empregada a ser atingido em maio de 2020, nas 4,6 milhões de pessoas.

Segundo o INE, no primeiro ano da pandemia, "a remuneração bruta mensal média por trabalhador nas empresas com trabalhadores em lay-off foi sempre inferior, em termos médios, à das empresas que não tinham trabalhadores neste regime, de 891 euros e 1 192 euros, respetivamente.

O relatório reúne "uma série de indicadores já disponíveis" e "faz um balanço do impacto da pandemia em Portugal decorrido um ano". Na publicação, o INE aborda os impactos da pandemia e das medidas adotadas no país no mercado de trabalho, na demografia, na atividade económica global, na atividade económica setorial, nos preços e no ambiente e energia, para o período março 2020 a fevereiro 2021.

No ano entre o segundo trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, o Produto Interno Bruto contraiu 8,4% em volume, um aumento de 1,3% nos 12 meses anteriores, de acordo com o INE. "Neste período, o maior decréscimo registou-se no segundo trimestre de 2020, correspondente a uma variação de -16,4%", adianta

Atualizada às 12H30 com mais informação