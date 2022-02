INE espanhol faz revisão em alta da inflação em janeiro para 6,1%

Banco de Espanha, em Madrid © JAVIER SORIANO / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Fevereiro, 2022 • 09:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A inflação anual em Espanha no final de janeiro foi de 6,1%, uma décima de ponto percentual acima do valor divulgado há duas semanas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol.

De acordo com os números publicados nesta terça-feira, o incremento anual do índice de preços no consumidor (IPC) no final do primeiro mês do corrente ano ficou quatro décimas abaixo da taxa registada em dezembro (6,5%), que foi a mais alta dos últimos 30 anos.

O INE sublinhou que em janeiro se registou uma queda nos preços da eletricidade em comparação com o primeiro mês do ano passado, enquanto no "vestuário e calçado" os preços caíram menos do que no ano anterior, apesar de coincidirem com o período de vendas.

A inflação anual registou a sua décima quarta taxa mensal positiva consecutiva e mantém-se acima dos 6% durante dois meses consecutivos, níveis que não se verificavam há quase três décadas.