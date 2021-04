INE estima que taxa de desemprego tenha recuado para 6,5% em março

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)

O Instituto Nacional de Estatística estima nesta quinta-feira que a taxa de desemprego tenha recuado em março para 6,5%, caindo três décimas face ao mês anterior, e ficando num mínimo desde maio do ano passado. Porém, fica ainda duas décimas acima da taxa registada há um ano.

O INE aponta a melhorias mensais nos números de desemprego, emprego e também na taxa de subutilização do trabalho naquele que foi o mês de início do processo de desconfinamento das atividades.

Nos dados hoje divulgados, o INE aponta a uma quebra de 4,2% no número de desempregados em março, face ao mês precedente, estimando um universo de 328,6 mil desempregados no último mês. São menos 14,3 mil desempregados contabilizados relativamente a fevereiro.

Comparando com um ano antes, o desemprego total conta ainda mais 11,8 mil pessoas, 3,7% acima dos números registados em março de 2020.

Já do lado do emprego, o INE assinala o aumento da população empregada face a fevereiro, em três décimas, com mais 13,3 mil pessoas integradas no mercado de trabalho e com a população empregada a retomar um nível acima dos 4,7 milhões (4701 mil trabalhadores empregados).

Comparando com março de 2020, mês da chegada da pandemia a Portugal e já com efeitos no nível de emprego, contam-se agora menos 27,6 mil empregados, ou menos 0,6%.

A taxa de emprego apresenta em março uma melhoria mensal ligeira, para 61,2% (mais uma décima), num mês que conheceu uma redução também ligeira na população ativa.

Já a taxa de subutilização do trabalho - onde entram desempregados, mas também inativos sem procura ativa de emprego, inativos não disponíveis, ou trabalhadores com horário incompleto que gostariam de trabalhar mais horas - terá ficado em março em 13,3%, numa descida de cinco décimas face ao mês anterior.

O INE conta 699,5 mil pessoas no universo de subutilização do trabalho em março, menos 26,1 mil que um mês antes, num decréscimo de 3,6%. Este universo permanece ainda assim 5,3% maior que há um ano, com mais 35 mil pessoas.

Os dados detalhados do INE apontam ainda assim para um aumento mensal dos inativos disponíveis para o trabalho mas que não procuram emprego. Foram mais 4,3 mil pessoas em março, para um total de 220,6 mil. Em sentido contrário, diminuem os desempregados, os trabalhadores com horários incompletos e os inativos à procura de emprego mas não disponíveis imediatamente para o aceitar (por exemplo, por motivo de doença).