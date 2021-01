INE: Inflação manteve-se negativa em dezembro

A taxa de inflação registada em Portugal manteve-se negativa em dezembro, em -0,2%, colocando a taxa média em 0,0% em 2020, segundo uma estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE).

É o quinto mês consecutivo que Portugal regista uma taxa de inflação negativa. Segundo a estimativa rápida do INE, face a novembro o IPC terá recuado 0,1%.

"O indicador de inflação subjacente

terá registado uma variação de -0,1% ", adianta o INE no relatório com a estimativa rápida do índice de preços no consumidor (IPC), divulgado esta segunda-feira.

"A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido -4,9%

, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 2,6% ", acrescenta."Estima-se uma variação média nula nos últimos doze meses, valor idêntico ao registado no mês precedente", adianta.

Quanto ao índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) português, terá recuado 0,3% em novembro, face à descida de 0,4% no mês anterior.

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de dezembro serão publicados no próximo dia 13 de janeiro.

