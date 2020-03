INE. Número de hóspedes tenha crescido 16% em fevereiro

O setor do turismo é um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Os primeiros casos de Covid-19 foram registados na China em dezembro, mas a propagação do vírus só atingiu em força a Europa em fevereiro e Portugal em março. O mês ainda não terminou e os efeitos que esta pandemia terá sobre um dos motores da economia nacional ainda não estão contabilizados.

Contudo, e dado os receios que existem de contágio ao setor, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) decidiu “divulgar antecipadamente, de forma excecional, estatísticas sobre a atividade turística em fevereiro de 2020 baseadas na informação primária já recolhida até 24 de março no âmbito do Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos”.

Os dados indicam que no segundo mês do ano, o setor do alojamento turístico “deverá ter registado 1,6 milhões de hóspedes e 3,9 milhões de dormidas, correspondendo a variações de +16,0% e +15,3%, respetivamente”. O número de hóspedes residentes terá ascendido a mais de 777 mil, o que representa uma subida de quase 24%. E o número de hóspedes estrangeiros superou a fasquia dos 828 mil, mais 9,5% que no mesmo período de 2019. As dormidas dos residentes aumentaram 27% e dos não residentes subiram 10%.

“Estes resultados foram influenciados pelo efeito do período de Carnaval, que este ano ocorreu em fevereiro e no ano anterior

ocorreu em março. Adicionalmente há também que considerar outro efeito de calendário, dado que fevereiro teve 29 dias em

2020, mais um que em 2019”, explica o gabinete de estatística.

O INE, no comunicado, pede ainda que “as empresas continuem a responder ao inquérito, que vai incluir questões visando caracterizar a situação atual. Este apelo é motivado pela necessidade de informação para avaliar o impacto da pandemia e para a implementação de políticas públicas consequentes”.