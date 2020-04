INE. Pandemia arrasta inflação portuguesa para 0% em março

A forte quebra na procura e nos preços do petróleo por causa da pandemia do coronavírus e do conflito entre a Rússia e a Arábia Saudita arrastou a inflação portuguesa para 0% em março quando comparado com o nível de preços de igual mês do ano passado, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira.

Não é que esta inflação homóloga tenha sido propriamente elevada num passado recente (rondou os 0,3% no ano passado como um todo e tinha sido de apenas 0,4% em fevereiro).

No entanto, o INE refere que os preços devem ficar ainda mais deprimidos daqui para a frente por causa da forte quebra da procura e da paralisação económica na sequência das medidas para deter a pandemia.

Segundo o INE, “a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi nula em março de 2020, taxa inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) à registada no mês anterior”.

Esta travagem na evolução dos preços “traduziu sobretudo a variação homóloga de -3,7% do índice relativo aos produtos energéticos (0,9% em fevereiro), refletindo a evolução dos preços nos mercados internacionais associada à redução da procura deste tipo de produtos devido à pandemia e às divergências entre os países produtores de petróleo”.

Expurgando o efeito da energia e dos alimentos básicos do cabaz dos consumidores, a inflação também foi zero, o que é mais um sinal da anemia económica que começou a alastrar em meados de março, por causa do lock down (cancelamento das atividades económicas e limitação à mobilidade das pessoas).

Segundo o INE, “o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) também registou uma variação homóloga nula, valor inferior em 0,1 p.p. ao registado em fevereiro”.

A inflação já deve estar a entrar em território negativo em várias classes de bens e serviços, fenómeno aliás que não é estranho aos portugueses. Por exemplo, a inflação homóloga foi negativa entre julho e setembro do ano passado e nem sequer havia crise pandémica.

Transportes sofrem primeiro embate

O INE alerta que este fenómeno é capaz de se agravar bastante a partir de agora, à medida que for acumulando informação sobre o impacto da crise nos preços.

Para já, o INE nota que já se sente que a quebra de atividade começou a corroer os preços do setor do turismo, nomeadamente da hotelaria e do alojamento bem como do transporte aéreo.

Por tipo de despesa, o INE indica quais os segmentos onde a inflação, já de si negativa, ainda afundou mais. “É de destacar a diminuição da taxa de variação homóloga das classes dos Transportes e do Lazer, recreação e cultura, com variações de -1,6% e -2%, respetivamente (0,9% e -1,6% no mês anterior)”.

Mas também existem alguns segmentos onde a inflação, embora negativa, recuperou ligeiramente em março face a igual mês de 2019.

“Em sentido oposto, assinala-se o aumento da taxa de variação homóloga das classes do Vestuário e calçado e dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas com variações de -1,7% e 1,2% (-2,9% e 0,8% em fevereiro).”

“Embora esta informação sobre o mês de março traduza já algum impacto da pandemia Covid-19, nomeadamente na recolha de preços no final do mês para os hotéis e passagens aéreas, é possível que as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente”, diz o INE.

O instituto refere também que “a informação hoje disponibilizada é útil para estabelecer uma referência para avaliar desenvolvimentos futuros”, embora “seja natural alguma perturbação associada ao impacto da pandemia na obtenção de informação primária”.

“Por esse motivo apelamos à melhor colaboração das empresas, das famílias e das entidades públicas na resposta às solicitações do INE, utilizando a Internet e o telefone como canais alternativos aos contactos presenciais”.

Itália, Portugal, Chipre e Grécia: os mais fracos nos preços

Há já vários meses que Portugal não consegue sair da mó de baixo da inflação no grupo dos 19 países da zona euro.

Em março, não foi exceção. Segundo os dados harmonizados da inflação (variação do IHPC) gerados pelo Eurostat, Itália, Portugal, Chipre e Grécia são os países do euro onde os preços menos avançaram em março (face a igual mês de 2019): os quatro registaram uma inflação de apenas 0,1% no mês passado.

No extremo oposto está a Eslováquia, com uma subida média de 2,5% no custo médio do cabaz de bens essenciais.

A inflação média da zona euro está agora em 0,7%, cada vez mais distante do objetivo político para o qual o Banco Central Europeu (BCE) foi mandatado, que é uma inflação próxima mas abaixo de 2%.

(atualizado 12h55)